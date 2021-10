Sara Croce manda in estasi tutti i suoi followers condividendo tra le stories di Instagram un video in costume a dir poco favoloso: curve pericolose in vista.

Sara Croce è una donna super sexy. La nativa di Garlasco ha già avuto diversi ruoli importanti in carriera, accompagnando spesso con la sua sensualità Paolo Bonolis. Nei programmi condotti dal romano, la classe 1998 sta ricoprendo ruoli in cui delizia i telespettatori con il suo fisico in bella mostra (‘Bonas’ e ‘Madre natura’ sono gli esempi lampanti).

Sara è amatissima dagli utenti dei social ed è seguita ad esempio su Instagram da 1 milione di followers (questo numero sta crescendo di settimana in settimana). La showgirl, qualche ora fa, ha piazzato tra le sue stories IG un video da fantascienza in cui indossa un costume davvero esplosivo. Il suo corpo è uno spettacolo della natura.

Sara Croce, il video in costume fa impazzire tutti: di profilo è atomica

Per vedere il magnifico video di Sara, vai su successivo.