“Sempre in forma” Elisabetta Gregoraci spoilera l’outfit più bollente: da censura! – FOTO

La bellissima ex modella italiana Elisabetta Gregoraci spoilera su Instagram l’outfit che sfoggerà questa sera in televisione.

La fantastica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha reso felici i suoi fan con un post da urlo: si tratta di quattro foto a dir poco pazzesche!

Questa sera vedremo la favolosa presentatrice televisiva sugli schermi, durante tutta la puntata del programma ‘Scherzi a parte‘.

A quale look avrà pensato la Gregoraci per questa sera? Una cosa è certa: non passerà di certo inosservata!

Siete curiosi, dunque, di vedere l’outfit che sfoggerà in puntata? Reggetevi forte: si ricorda che la foto è vietata ai deboli di cuore!

Elisabetta Gregoraci, l’outfit del secolo: gambe troppo scoperte e fisico mozzafiato

La meravigliosa ex gieffina ha pubblicato un post semplicemente divino: si tratta di quattro foto scattate negli studi Mediaset.

Il look che indossa è favoloso: si compone di un paio di sandali alti color argento ed un vestitino rosa fucsia tempestato di strass, che presenta una manica sola, una scollatura asimmetrica, una cucitura sul punto vita e delle arricciature molto sensuali sulla gonna.

I capelli sono sciolti e mossi, gli accessori sono fini e raffinati e il make-up presenta uno smokey eyes molto marcato e delle labbra naturali: impossibile resisterle!

Il post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione, ottenendo migliaia di mi piace e centinaia e centinaia di commenti, di cui la maggior parte sono complimenti alla sua oggettiva bellezza, apprezzamenti al suo bel fisico, frasi di incoraggiamento, supporto, stima e affetto, nonché messaggi relativi alla puntata di questa sera.

Ecco alcuni esempi: “Sempre in forma“; “Sono già in prima fila davanti alla tv”; “La più bella per me”; “A tra pochissimo, non vediamo l’ora! Sei bellissima”; …