Settimana dell’energia russa, Putin alla reporter: “Sei bella, ma non ascolti”

La frase sessista, proferita durante l’intervista al leader della Federazione Russa, è indirizzata alla giornalista della CNBC Headley Gamble.

Il presidente russo Vladimir Putin ha riferito a una giornalista americana di essere “bella, davvero graziosa“, ma di “non saper ascoltare” le sue spiegazioni. La frase sessista arriva dopo un lungo botta e risposta tra il leader della Federazione Russa e la reporter della CNBC Hadley Gamble, la quale ha avuto occasione di intervistare il capo del Cremlino in diretta durante la settimana dell’energia russa. La discussione ha avuto luogo sul palco, di fronte agli altri ospiti e al pubblico.

“Sei bella, davvero simpatica, ma non ascolti”

La frase poco elegante del presidente russo è stata proferita durante l’intervista dal vivo in occasione della giornata dell’energia russa, il forum della Russian Energy Week. La scena è stata ripresa e condivisa in onda sul canale tv Russia 24 e trasmesso in diretta sulle principali piattaforme social. L’offesa è giunta dopo un lungo botta e risposta tra il leader del Cremlino e la giornalista della CNBC Hadley Gamble. La reporter ha chiesto al presidente russo alcune delucidazioni sul tema della fornitura di gas ed elettricità.

Particolare oggetto della contesa riguardava le recenti accuse alla Federazione Russa, accusata di trattenere forniture di gas all’Europa nel tentativo di aumentare i prezzi.

“Lei è una bella donna, davvero graziosa. Ma le dico una cosa e lei mi dice immediatamente il contrario, come se non avesse sentito quello che ho detto.” – ha risposto scocciato il presidente Putin durante il dibattito. Dopo essere stato incalzato dalla giornalista, il capo russo ha staccato l’auricolare e si è avvicinato al microfono: “Stiamo aumentando le forniture all’Europa, solo Gazprom del 10%. La Russia ha aumentato le forniture del 15%. Stiamo aumentando, non diminuendo, le forniture. Ho davvero detto qualcosa di così difficile da capire?”

Hadley Gamble sembra non essersela presa; tutt’altro, la giornalista ha confessato sui social di essere ancora emozionata per l’incontro. L’esperienza è stata condivisa sul suo account ufficiale di Instagram con un pizzico di ironia.

In una foto pubblicata su Instagram si vede la giornalista camminare con sicurezza davanti al presidente Vladimir Putin sul palco.

