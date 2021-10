Antonella Fiordelisi ha condiviso uno scatto fuori dal normale: la nativa di Salerno si traveste ma il seno esce fuori.

Antonella Fiordelisi è nota al grande pubblico per essere una schermitrice e milita nella squadra Nedi Nasi in serie A2: la nativa di Salerno fa anche parte della Nazionale italiana. La classe 1998, con l’avvento e la popolarità dei social network, è diventata anche un’apprezzatissima influencer.

I suoi numeri su Instagram sono semplicemente mostruosi: il suo profilo vanta 1,2 milioni di followers. La ragazza, poco fa, ha mandato in tilt il mondo del web pubblicando uno scatto straordinario. Antonella, infatti, ha deciso di fare le prove generali per Halloween: il suo trasferimento è estremamente sexy.

Antonella Fiordelisi, prove per Halloween: il seno va di fuori

“Halloween si avvicina e io non vedo l’ora di farvi vedere tutti i trucchi che sfoggerò. Ecco il primo”: ha scritto nella didascalia. Il 31 ottobre è oramai vicino: questa ricorrenza di origine celtica sta riscuotendo grande popolarità anche in Italia da tantissimi anni. La ragazza si è preparata in modo meraviglioso: il suo viso è completamente coperto dalla ‘maschera’, realizzata semplicemente con trucchi e matite. Il rossetto di colore verde è perfettamente abbinato al resto dell’outfit.

Il top, tuttavia, non copre proprio niente e il seno esce fuori. L’esplosività della nativa di Salerno lascia i followers sbigottiti. Come se tutto ciò non bastasse, la 23enne ha anche piazzato le sue spettacolari gambe in primissimo piano. “Spettacolo della natura”: il commento di questo utente riassume al meglio l’immagine postata in rete dalla schermitrice. “Complimenti per tutto”, “Meravigliosa”, “Una bomba”. C’è anche chi ha deciso invece di criticarla. “Sempre con le t***e di fuori. Non hai altri contenuti?”, ha scritto.

Secondo alcune indiscrezioni, Antonella potrebbe entrare a breve nel ‘Grande Fratello Vip’: c’è grande attesa per le prossime puntate.