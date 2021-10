“Tu sí que vales”, Teo Mammucari si scaglia contro un concorrente. Gesto estremo in diretta, incredibile – FOTO

Il giudice di Canale 5 ha testato la “resistenza” di uno dei concorrenti in gara per vedere se barava, il gesto ha divertito molto a casa. Vediamo cos’è accaduto.

La puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 di “Tu sí que vales” ha dato gran filo da torcere ai giudici impegnati nel valutare le performance dei concorrenti in gara.

Come sempre Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari hanno fatto divertire con la loro sagacia e lo spirito autoironico che ad ogni passaggio di testimone sul palco variavano molto proprio per rispetto dei maestri e dilettanti che si esibivano.

Una performance ha decisamente più di altre però incuriosito sia i giudici che il pubblico a casa, tanto che lo stesso Mammucari ha voluto testare la “resistenza” fisica del concorrente arrivando ad “alzare i piedi” su di lui. Scopriamo cos’è accaduto. Inaudito.

Teo Mammucari prende a calci nei testicoli il concorrente, il motivo?

View this post on Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

Il concorrente in questione era il maestro di jujitsu Kirby Roy, 67 anni originario della Louisiana, che si è presentato con i suoi tre collaboratori per dimostrare quanto fosse in grado di ricevere attacchi alle parti vitali, collo, stomaco e testicoli, senza avere nessuna reazione al dolore.

Gli allievi con lui infatti hanno sferrato forti attacchi proprio a queste tre zone sensibili senza che il maestro battesse ciglio, mentre invece Maria chiudeva gli occhi esterrefatta per quanto messo in scena.

Alla fine della dimostrazione Roy ha chiesto ad uno dei giudici di testare la sua prestanza fisica, e senza nessuna esitazione si è alzato Teo per la prova dei testicoli tanto temuta. Lo ha anticipato Rudy Zerbi che ha tastato con mano l’assenza di eventuali conchiglie protettive tra le gambe dell’uomo, per lasciare poi lo spazio al collega che con grande forza gli ha scagliato un calcio poderoso (senza scarpa come chiesto da Maria poco prima).

“Gliel’ho dato forte, non mi è mai successo nella vita“, ha esclamato Teo dopo aver dato il calcio, sotto gli occhi esterrefatti della giuria e del pubblico in studio. Una scena mai vista che resterà negli annali dello show.