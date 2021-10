Sabrina Ferilli ha messo in scena una sorpresa inaspettata per Maria De Filippi. Momenti di tensione in studio tra l’attrice e la conduttrice.

Tensioni e attimi di suspense. Ieri sera negli studi di “Tu Sì Que Vales” alcuni momenti di nervosismo sono venuti a crearsi tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli che ha sferrato un’amara vendetta alla famosa conduttrice rimasta senza parole.

Tutto è iniziato con la richiesta di Sabrina rivolta alla presentatrice nell’intento di farla avvicinare alla sua poltrona.

Insospettita dalla proposta a cui ha risposto “Manco fossi un cane”, la consorte di Costanzo si è sposta verso la Ferilli ignara dell’esperienza che avrebbe vissuto: l’attrice romana ha voluto infatti vendicarsi dei tanti scherzi di Maria subiti nel corso della stagione, mettendo così in atto una sorpresa amara che ha spiazzato tutto lo studio e i telespettatori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Pierpaolo Pretelli prepara la sorpresa più bella a Giulia Salemi a “Tale e Quale Show”

Sabrina Ferilli: l’amara vendetta per Maria De Filippi

View this post on Instagram Un post condiviso da Fanpage per Sabri🌹 (@sabrina.ferilli_fan)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Antonio Ricci a bomba contro i Ferragnez: per loro una profezia che mette paura

Sabrina Ferilli durante l’ultima puntata di “Tu Sì Que Vales” ha messo in atto uno scherzo vendicativo nei confronti di Maria De Filippi. Tra due esibizioni, nel momento di break, ha richiamato quest’ultima verso la sua poltrona e ha preso una bottiglietta d’acqua, versandone tutto il contenuto sulla testa della conduttrice, infradiciata così completamente.

Il gesto ha lasciato tutti senza parole compresa la moglie di Costanzo che si è trovata inzuppata dalla testa ai piedi dopo solo 30 minuti dall’inizio della messa in onda del format. Il maxi gavettone ha sorpreso lo studio che si è scatenato tra applausi e urla.

“Come sei bella, sei bagnata? Sembri Kim Basinger in “9 settimane e mezzo””, il commento ironico dell’attrice romana tra le risate. Se sulle prime la De Filippi non ha reagito lasciando alla Ferilli la possibilità di godersi la vendetta, dopo poco si è dimenata riuscendo a prendere la bottiglietta e a versare l’acqua sui capelli di Sabrina. Tra i colleghi in studio il più divertito è stato Gerry Scotti, in tilt per lo show.

La vendetta non solo ha sorpreso gli spettatori, ma è diventata virale sul web: le immagini del gavettone di Sabrina stanno facendo il giro dei social conquistando un boom di like e commenti.