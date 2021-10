Maria De Filippi è stata attaccata da uno dei concorrenti dell’ultima puntata di Tu Si Que Vales: tutto ciò è accaduto a causa di un giudizio negativo

Tu Si Que Vales è sicuramente uno dei programmi che Maria De Filippi più ama condurre. Ogni volta si diverte tantissimo e la vediamo allegria e spensierata come non mai. Insieme a Sabrina Ferilli si lascia andare, diventa una vera e propria ragazzina e ride tutto il tempo, ma stasera c’è stato un breve momento di crisi. Tutto ciò dovuto ad uno degli artisti che si è presentato davanti alla giuria: il risultato che ha ottenuto non lo ha per niente soddisfatto e la sua reazione ha fatto molto discutere sul web, e non solo.

Maria De Filippi criticata a Tu Si Que Vales: “Non capisco questo attacco”

Vito – questo è il nome del concorrente in questione – si è presentato nel programma sostenendo di aver ricevuto il dono della voce, e di voler farla ascoltare a tutti. Ha cominciato a cantare Granada, versione simpatica che ha diviso letteralmente la giuria: infatti ha ricevuto due sì e due no. Il risultato non lo ha affatto colpito e se l’è presa con Maria De Filippi: “Non capisco questo attacco gratuito“. Maria, dispiaciuta per la sua reazione, gli ha spiegato i motivi per cui ha deciso di votare di no ma non è servito a nulla. Neanche l’intervento di Gerry Scotti, che ha deciso di correre in aiuto della sua collega. Vito arrabbiatissimo ha deciso di andare via e di sfogarsi con la produzione dietro le quinte. “Forse ho sbagliato programma” ha detto con tono acido, lanciando una frecciatina ai giudici che non lo hanno accettato.

Qualcuno sui social invece ha apprezzato la simpatia di Vito e la sua autostima: bisognerebbe tutti imparare da lui e cominciare a credere così tanto in se stessi.