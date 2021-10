Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Dopo settimane di indagini, è arrivato il momento di provare a svegliare Susanna dal coma

Primo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più longeva della nostra televisione. Continuano gli alti e bassi tra Alberto e Clara a causa del battesimo del piccolo Federico. Proprio ora che avevano trovato un punto di incontro, finiscono per scontrarsi ancora una volta sulla scelta della madrina per il bambino. Alberto vuole scegliere lui qualcuno, mentre Clara ha intenzione di dare questa nomina a qualcuno che l’ha aiutata molto in tutto questo tempo. Alberto, invece, non approva.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

È arrivato il momento di fare un nuovo tentativo per svegliare Susanna Picardi dal coma. La ragazza è stata aggredita alla fine di agosto e, in tutto questo tempo di agonia, sono proseguite le indagini per cercare di capire chi è che l’ha aggredita. Non è stato facile e ancora non lo è, sono saltati fuori molti nomi e poi scartati, per il momento l’unico al centro delle indagini è solo Renato che non sa più cosa fare per dimostrare la sua innocenza. Se soltanto Susanna si svegliasse e ricordasse tutto, le cose per lui potrebbero evolversi in maniera positiva. Ed è proprio arrivato il momento di fare questo tentativo: riusciranno a risvegliare Susanna o inizierà a diventare reale il rischio che non si risvegli mai più?

Jimmy è sempre più innamorato di Cristina e ha intenzione di conquistarla: ad aiutarlo in questa difficile impresa sarà proprio suo zio Franco che ha un po’ più di esperienza con le donne.