“Uomini e Donne” anticipazioni 18 ottobre: Ida è tornata single

Anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne. Nessun nuovo tronista in vista che sostituisca Joele: tante novità invece per gli altri nostri protagonisti

Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Nell’ultimo andato in onda abbiamo assistito al momento in cui Maria De Filippi ha messo la parola fine al trono di Joele Milan, che ha infranto le regole del programma provando ad accordarsi con una sua corteggiatrice per sentirla anche lontano dalle telecamere dello studio e delle esterne. Anche l’altro tronista sta per porre fine al suo percorso perché è quasi arrivato alla scelta, quindi la domanda è lecita: arriverà qualcuno ad occupare i loro posti vuoti?

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Se questo dovesse succedere, non accadrà così tanto presto perché nella prossima puntata non vedremo niente del genere. La scelta di Matteo avrà luogo la prossima settimana e in questa in corso, invece, vedremo la fine del suo percorso con le sue attuai corteggiatrici. Intanto proseguono le avventure dei nostri protagonisti del trono over del programma. Ida Platano ha messo ufficialmente la parola fine alla sua frequentazione con Marcello e, ora che è tornata single, non ha intenzione di fermarsi. All’epoca la relazione condivisa con Riccardo la paralizzava e non riusciva a vedere nessun altro dopo di lui, adesso però non vuole più che questo accada e appena avrà la possibilità di farlo ha intenzione di ricominciare. Per Marcello il suo percorso nel programma invece è terminato? Lo scopriremo nella prossima puntata.

Anche Pinuccia e Alessandro purtroppo sono ai ferri corti: lei è molto presa da lui, ma l’uomo per il momento continua a vederla soltanto come una amica.