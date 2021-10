Adriano Celentano e Claudia Mori, due rocce dello spettacolo. Su di loro emergono dei particolari mai detti. A raccontarli è un cantante

Adriano Celentano è tornato a far sentire la sua voce. Non ha paura di “schierarsi” dalla parte di quei personaggi che spesso sono sopra le righe. Lo ha fatto in passato con Corona e oggi lo ha rifatto con Morgan.

Il cantante, che è uno dei protagonisti di “Ballando con le Stelle”, ha lasciato tutti di stucco per la sua ottima performance insieme a Alessandra Tripoli. Sulle note di Uptown Funk hanno proposto un charleston in coppia perfetto. Anche Adriano Celentano gli ha fatto i complimenti. Parlando di lui Morgan ha svelato un retroscena su Claudia Mori.

Adriano Celentano, Morgan svela la particolarità di Claudia Mori

Molti pensavano che Morgan ne combinasse un’altra delle sue a “Ballando con le stelle” e invece, per il momento, è partito alla grande. Chapeau per lui da tutta la giuria e da un grande dello spettacolo, Adriano Celentano. Come l’ex componente dei Bluvertigo ha fatto sapere su Instagram, il Molleggiato in persona gli ha fatto i complimenti.

“Mi ha appena scritto Adriano Celentano facendomi i complimenti! Che flash! Queste sì che sono soddisfazioni” inizia così lo scambio di messaggi WhatsApp che Castoldi ha avuto con la sua insegnante Alessandra Tripoli.

Morgan è molto emozionato e con la sua maestra si lascia andare a confidenze e ricordi condivisi proprio con Adriano Celentano. “La cosa che mi ha impressionato è la sua consistenza: non è di carne ed ossa, è come evanescente. Puoi passargli attraverso, è 80 percento fatto di pura anima. Non sono mai riuscito a individuare da dove fosse arrivato. Compare e svanisce, e non capisci dove va quando se ne va, anche se lo segui con lo sguardo, lo avvolge una luce e lo vedi, poi entra nel buio e non c’è più”. Il cantante descrive il Molleggiato quasi come un Dio sceso in terra.

Infine si lascia andare al dettaglio sulla moglie, Claudia Mori: “Lei la vedi anche al buio. Rimangono gli occhi. Una volta gliel’ho detto. Io ero in scena con lui, la sala era spenta, ma si vedevano due occhi verdi nel buio che, tra l’altro era anche lontana”.

“Su 500 persone che c’erano si vedevano solo quei due occhi – ha aggiunto Morgan – Mi sono avvicinato al suo orecchio e gli ho detto: ‘Ma si vedono solo gli occhi di tua moglie’. Lui ha riso e ha detto: ‘Eh, lo so bene’“.