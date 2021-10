“Ci si vede stasera…”, Ainett Stephens distrazione fatale, il cappotto non regge la strapotenza delle curve: dov’è il reggiseno? – FOTO

Ainett Stephens regala un risveglio d’altri tempi ai followers occasionali. Via tutto, dalle scarpe al giubbino: sfiora la censura.

Un risveglio da ricordare nel tempo per la superlativa, Ainett Stephens. La regina della tv, uscita alla ribalta con una gran voglia di mettersi in mostra non ha dato tregua alla concorrenza delle dive su Instagram, in rampa di lancio.

L’inizio della nuova stagione televisiva ha rimesso in gioco le sue ambizioni dopo un lungo “letargo” tra le mura domestiche ad allenarsi e mantenersi in forma con cibo genuino. Non a caso Ainett, al giorno d’oggi ha i riflettori puntati su di se. Ancor più al Grande Fratello Vip 6, dove sta facendo parlare di se quasi ogni giorno.

Basta pensare alle tentazioni d’amore di Amedeo Goria, suo coinquilino, il quale ha tentato fino all’ultimo di sedurla, ricevendo in più circostanze “due di picche” clamorosi.

Dopo diversi colloqui segreti, attraverso i quali traspare qualche coccola o palpatina avvenuta sotto le lenzuola, la scintilla d’Eros tra i due pare essersi affievolita…

La neo gieffina scalda i cuori dei fan con un’anteprima da urlo – FOTO

