Alba Parietti e Francesco Oppini dilaniati dal dolore, il ricordo di quella notte ed un dramma che spezza il cuore

Ci sono dolori che non vanno mai via, anche a distanza di tanti anni. E come le sofferenze anche le persone che non ci sono più continuano ad essere presenza fissa ed importante nonostante l’assenza materiale.

È quello che hanno dimostrato ieri Alba Parietti e Francesco Oppini che sui social hanno condiviso il dramma che hanno vissuto 15 anni fa ma che ancora oggi è vivo nei loro occhi, nei loro ricordi e nella mente. La tragica morte per loro è un dramma che non finirà mai.

NON PERDERTI ANCHE — > Adriano Celentano e il retroscena sugli occhi di Claudia Mori: il racconto inaspettato

Alba Parietti e Francesco Oppini, il ricordo ed il dolore

View this post on Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

NON PERDERTI ANCHE — > Can Yaman ha ritrovato l’amore? L’attore turco trova una nuova fiamma…

Una morte tragica, ingiusta, inaspettata quella che ha portato via alla vita Luana, la giovane fidanzata di Francesco Oppini. Era il 17 ottobre 2006 quando la giovane che all’epoca aveva solo 24 anni, è stata strappata dalla vita. Un tragico incidente ha interrotto la sua esistenza e segnato per sempre quella di chi le voleva bene. I familiari ed il fidanzato del tempo, proprio il figlio di Alba Parietti che ancora oggi continua a chiamare “Lu”.

“Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle”. Con gli occhi ed il cuore pieno di dolore Francesco Oppini ricorda la sua fidanzata sui social. “Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore”.

Un amore giovanile da sogno che è stato distrutto per sempre. Luana mentre tornava a casa dal lavoro, per scansare una bicicletta, ha fatto un rovinoso incidente che non le ha lasciato scampo.

Alle parole di Francesco Oppini in contemporanea sono arrivate quelle della mamma Alba. I due hanno scelto una foto diversa ma che mostra la giovane in tutto il suo splendore. “Ciao Luana sono passati 15 anni, oggi saresti una donna di 40 anni. Ma tutto è finito quella maledetta notte”.

La Parietti parla direttamente a lei, come avesse davanti Luana e le spiega che “non c’è nulla di più brutto da ricordare di quel momento che ha spento il tuo sorriso e con la tua partenza per quel viaggio per noi tutti. Per tua madre, tua sorella e per Francesco l’inferno sulla terra”.