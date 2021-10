Alessia Marcuzzi ha appena postato sul suo profilo uno scatto meraviglioso: la storica conduttrice è sul letto e indossa una magliettina scollata.

Alessia Marcuzzi riesce sempre ad incantare il suo pubblico sui social network: la conduttrice è una forza della natura e nonostante gli anni che passano, la sua esplosività sempre più esagerata. Lo storico volto di Mediaset (ha lasciato l’azienda dopo 25 anni di lavoro) posta ogni giorno innumerevoli stories e tantissime fotografie, mostrando ai fan sprazzi della sua vita quotidiana.

Alessia, questa sera, ha condiviso uno scatto in cui è sul letto e si copre decisamente ben poco. Nonostante le prime serate di freddo, la romana ha gran parte del suo corpo in bella mostra. Il top, ad esempio, è piccolissimo e strettissimo, e soprattutto vanta una scollatura strepitosa. La Marcuzzi ha accompagnato l’immagine con un cuore di coloro rosso riportato in didascalia.

Alessia Marcuzzi sul letto è un sogno: la conduttrice si copre ben poco

View this post on Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia, qualche istante fa, ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che ha lasciato senza parole i tantissimi seguaci e ammiratori. A 48 anni, l’ex modella è ancora in forma smagliante e riesce ad essere ancora seducente e provocante: testimoniano tutto ciò gli incredibili scatti che pubblica online.

Nell’immagine in questione, l’amatissima presenza della nostra televisione è comodamente seduta sul letto. La magliettina che indossa è abbastanza scollata e lascia intravedere una bella parte del suo décolleté. Le sue gambe sono come al solito scoperte e non passano mai in secondo piano.

Secondo alcune clamorose indiscrezioni, la Marcuzzi potrebbe tornare a Mediaset (l’azienda sta avendo grandi cambiamenti in questo periodo) già a gennaio 2022: la romana affiancherebbe nuovamente Nicola Savino nel programma ‘Le Iene’.