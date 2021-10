Giovanna Civitillo è in compagnia di amici speciali, su Instagram spunta un video che ha fatto divertire i fan

Giovanna Civitillo è da tutti conosciuta per essere la moglie di Amadeus e conduttrice televisiva che con la sua bellezza e bravura ha conquistato tanti telespettatori che da anni ormai la seguono.

E’ una donna semplice e naturale, da sempre appassionata di danza, in passato fu una delle ballerine di “L’eredità” ed è proprio in quell’occasione che conobbe l’uomo della sua vita.

Giovanna Civitillo, il mattino ha l’oro in bocca – VIDEO

Giovanna Civitillo e Amadeus hanno un profilo Instagram in comune, gestito dalla conduttrice che non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle loro giornate.

Questa mattina ha pubblicato un video che sta facendo il giro del web, si tratta di un filmato dove ci sono i due cagnolini della famiglia che sembra stiano litigando. Così la Civitillo dà il buongiorno al pubblico che è divertito e affascinato dalla bellezza e simpatia dei due animali.

La coppia di cani sta litigando per una corda, Giovanna a quanto pare si diverte nel guardare i due amici speciali in quelle condizioni. “Buongiorno”, scrive sotto al post.

Il video è già arrivato a più di quattromila visualizzazioni e i fan non hanno potuto fare a meno di commentare lasciando messaggi come: “Bellissimi” e poi ancora “Meravigliosi”. Qualcun altro ha aggiunto: “Sembrano come due bambini che vogliono il solito giocattolo favolosi”.

La famiglia di Giovanna e Amadeus è completa, la coppia ha trovato il giusto equilibrio insieme al figlio e ai due cani che fanno loro compagnia. Il pubblico li adora, li ammira e spera che moglie e marito possano essere il prossimo duo di Sanremo 2022. Non ci resta che attendere per sapere di più.