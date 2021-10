La vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile, rivela alcuni dettagli su cosa è accaduto prima del suo debutto da professionista nel talent

Solo un anno fa ballava su quello stesso palco da allieva, oggi ci sale invece da professionista. Parliamo della giovanissima Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione di Amici che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua personalità. Nel talent di Maria De Filippi la ballerina ha dimostrato di avere la stoffa per farsi strada nel mondo della danza e a darle la prima vera opportunità lavorativa è stato proprio il programma che l’ha lanciata.

Debutto da professionista per Giulia Stabile: cosa è accaduto prima di salire sul palco

Uno dei suoi più grandi sogni si è realizzato, ovvero quello di diventare una ballerina professionista all’interno del programma. Un ruolo che un anno fa non avrebbe mai pensato di poter ottenere.

Dopo essere stata ospite delle prime puntate -insieme ad altri ex alunni della scorsa edizione, compreso il fidanzato Sangiovanni– la giovane ha debuttato ufficialmente nel suo nuovo ruolo nel corso dell’ultimo appuntamento con Amici.

Nel presentarla Maria De Filippi ha voluto sottolineare che si trattasse proprio del suo debutto. “La prima volta che si esibisce da sola come ballerina professionista….Giulia“, così l’ha introdotta la presentatrice. “Grazie Mery per questa ‘presentazione’ che mi ha ricordato che sto vivendo uno dei miei sogni“, scrive la ballerina al termine dell’esibizione.

Volendo condividere con i suoi fan l’importanza di questo momento ci ha tenuto a confessare anche un aneddoto avvenuto dietro le quinte. “Vi confesso, prima di salire sul palco tremavo dall’emozione” -ha raccontato- “spero di esservi arrivata e spero che vi siate goduti l’esibizione“.

Giulia ha successivamente ringraziato per il costante supporto e ha rivelato a un milione e mezzo di followers di non vedere l’ora di poter ballare nuovamente per loro.