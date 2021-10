La giovanissima influencer e schermitrice italiana ha calcato il palco dello show con un look strabiliante che ne ha messo in risalto il fisico tonico e longilineo.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata scoppiettante di “Scherzi a Parte” che ha visto in studio moltissimi ospiti (leggi vittime) tra cui il giornalista Michele Cucuzza, l’ex nuotatore Filippo Magnini, Elisabetta Gregoraci, Elettra Lamborghini, Romina Pierdomenico, Martina Stella in collegamento da casa visto il parto previsto a giorni.

Presenti all’appello anche le tre “Papi Girls”, quali Carolina Stramare, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. Proprio quest’ultima ha dato una buona gatta da pelare non solo al conduttore visibilmente estasiato dal suo look, ma anche al pubblico a casa. Vediamo le foto.

Antonella Fiordelisi fa girare la testa, seno esplosivo che stende tutti

