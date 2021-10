Louisiana, apre il fuoco in un campus universitario: 1 morto e diversi feriti

Si tratta del secondo incidente mortale in un campus universitario in meno di una settimana: il bollettino delle vittime.

Ennesima sparatoria negli USA. Questa volta in Louisiana, la parte degli Stati Uniti sudorientali che si affaccia sul Golfo del Messico. Secondo i primi elementi il fuoco è stato aperto in un campus universitario la mattina di domenica 17 ottobre. Il bollettino delle vittime conta finora almeno un morto e diversi feriti.

As we work through recovering from the incident that occurred this morning, it’s important to avoid sharing misinformation. If you have details concerning the incident, call (318) 345-0000 or (318) 274-2222. #seeseomethingsaysomething #staysafe #gramfamunited pic.twitter.com/Kn1jA8nGDk

— Grambling State Univ (@Grambling1901) October 17, 2021