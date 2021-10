“Beautiful”, anticipazioni puntata 18 ottobre: ormai è guerra

Beautiful, anticipazioni 18 ottobre: Steffy rinfaccia tutto ad Hope. Lei non cede di un passo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy raggiungere casa di Brooke per andare a riprendere Kelly. La Forrester è furiosa perché Liam ha deciso di sottrarle la bambina dopo averla vista perdere il controllo. Hope difende le scelte del marito e, anzi, preme perché Kelly rimanga a casa con loro il più a lungo possibile. Nel frattempo Thomas continua ad insinuare che Liam sia interessato a Steffy. Secondo lui, lo Spencer non avrebbe mai superato i suoi sentimenti per la ragazza e si starebbe comportando in modo ossessivo nei suoi confronti solo per poterla riconquistare.

Beautiful, anticipazioni 18 ottobre: Hope non cede

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Steffy accuserà Hope di averle rovinato la vita. La Forrester sosterrà che la Logan le abbia portato via sua figlia Phoebe (ovvero Beth) senza darle neanche il tempo di abituarsi alla sua assenza. Adesso, secondo lei, Hope starebbe facendo la stessa identica cosa con Kelly. Hope negherà, ma farà comunque di tutto per mettersi tra Steffy e sua figlia.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam non saprà cosa fare. Se da un lato infatti lo Spencer tiene a Steffy, dall’altro non può negare che il suo primo pensiero sarà sempre il bene di Kelly. La situazione è complicata e lo Spencer non vorrebbe ricadere nella consueta dinamica di mettere Hope e Steffy l’una contro l’altra.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda lunedì 18 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Vi ricordiamo che la puntata della dominica è stata momentaneamente sospesa.