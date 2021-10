Benji e Fede di nuovo insieme: il VIDEO che ha fatto impazzire i fan

Un momento emozionante e speciale per i fan di Benji e Fede che hanno potuto rivedere i due artisti insieme: le immagini condivise hanno scatenato l’entusiasmo del web

Un forte legame di amicizia e una carriera decennale condivisa che, nonostante la rottura, porteranno le strade di Benjamin Mascolo e Federico Rossi a non separarsi mai davvero. Lo hanno dimostrato proprio nelle ultime ore, dopo un periodo in cui sembrava che tra i due si fosse creata una certa distanza. I fan di Benji e Fede hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e soprattutto gioire nel rivedere la loro coppia preferita nuovamente riunita.

Benji e Fede riuniti: il VIDEO che ha commosso il web

Benjamin Mascolo si trova attualmente in Italia insieme alla fidanzata, l’attrice americana Bella Thorne, per promuovere il film che li vede protagonisti. “Time is up” -questo il titolo della pellicola- rappresenterà il debutto cinematografico del cantante che finora si è sempre e solo dedicato alla musica. Il film, diretto da Elisa Amoruso, uscirà nei cinema il 25 ottobre e rimarrà nelle sale solo per tre giorni.

In occasione della premiere avvenuta nella città di Milano, i fan hanno potuto godere di un momento davvero speciale. All’evento era infatti presente anche Federico Rossi che ha voluto supportare l’amico.

È proprio Benjamin a condividere un video che li coinvolge. I due si vedono per la prima volta e si lasciano andare a un lungo abbraccio. “È venuto a sostenermi per l’anteprima del film“, scrive accompagnando queste parole alle tenere immagini.

Al video, che ha subito fatto il giro del web, sono susseguite alcune foto dei due che sono sembrati più complici che mai. Dopo numerose indiscrezioni su un presunto allontanamento l’ex duo ha preferito lasciar parlare i fatti e smentire così una rottura anche nella vita reale.

I due giovani non saranno più ufficialmente Benji e Fede ma sanno ancora come sorprendere ed emozionare i loro fan che continuano a sognare un loro possibile ritorno. Per il momento i due sono impegnati in numerosi progetti solisti e sembrano felici della strada che hanno deciso di percorrere. E sebbene non condividano più il palco, continuano a condividere momenti di vita come veri amici che si rispettano.