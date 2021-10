“Ti desidero”, bomba al “GF Vip”, il concorrente supera ogni limite. Interviene Signorini: “Così è troppo”

Al “Gf Vip”, Nicola Pisu si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto esplicite su Miriana Trevisan: Alfonso Signorini deve intervenire

Nel corso di questa settimana, la situazione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan ha subito un raffreddamento. La showgirl, corteggiata assiduamente dal figlio di Patrizia Mirigliani, si è detta spaventata dall’eccessivo trasporto che il coinquilino sta palesando nei suoi confronti. Miriana, che si trova in nomination, ha addirittura ricevuto una dichiarazione spiazzante da Pisu: “Se tu te ne vai dalla casa, me ne vado anche io“.

La Trevisan, scioccata dal comportamento del concorrente, ha cercato di frenare il suo entusiasmo e di prendersi del tempo per riflettere in merito all’evoluzione di questo rapporto. Durante la diretta di questa sera, però, Alfonso Signorini e i presenti hanno assistito ad una confessione sconvolgente: cosa è accaduto tra i due?

NON PERDERTI ANCHE —> Martina Colombari flirta in diretta a “I Soliti Ignoti”: Amadeus è sconvolto

Bomba al “GF Vip”, il concorrente supera ogni limite. Signorini interviene: “Così è troppo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

NON PERDERTI ANCHE —> Sara Croce è estrema: top senza reggiseno e slip inesistente – FOTO

La conoscenza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembra aver subito una battuta d’arresto. L’ex moglie di Pago è rimasta di stucco nell’apprendere che il coinquilino, per lei, sarebbe addirittura disposto a lasciare la casa del “Grande Fratello”. “È una decisione che si può prendere quando si è realmente presi dall’altra persona“: questo il pensiero della showgirl, che Signorini ha mostrato al diretto interessato attraverso una clip. Il conduttore, desideroso di carpire ulteriori dettagli in merito all’attuale legame tra i due, è stato più che diretto nel corso della puntata di questa sera: “Cosa provate l’uno per l’altra?“.

Pisu, di fronte alla domanda del giornalista, non ha esitato: “Io sono innamorato. Questa attesa me la fa desiderare ogni giorno di più“. Miriana, dal canto suo, è parsa lusingata dalla dichiarazione di Nicola, ma qualcosa sembrava contenere il suo entusiasmo. “Di cosa hai paura Miriana?” – le ha domandato il presentatore, al quale la Trevisan ha risposto con estrema franchezza – “Di tante cose. Ho davvero voglia di conoscerlo a fondo, ma ho paura di mio figlio e della differenza d’età“. Signorini, coinvolto dalla situazione, ha tentato di incoraggiare questo sentimento, che sta lottando per emergere.

Il conduttore ha poi chiesto a Miriana di raggiungere il confessionale per poter parlare in privato. Rimasto solo con lei, Signorini ha domandato alla concorrente se il suo allontanamento da Nicola fosse dovuto ad un eventuale fidanzato che la starebbe attendendo al di fuori della casa. Miriana, tuttavia, ha stoppato il conduttore nell’immediato: “Assolutamente no, sono single“. Non mancherebbero, pertanto, i presupposti affinché, tra la showgirl e Pisu, possa nascere una meravigliosa storia d’amore.

Sia Alfonso che le opinioniste sembrano fare il tifo per questa coppia, impazienti di veder evolvere la prima liaison ufficiale del “Gf Vip”.