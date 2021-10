“Mamma mia che finezza”, Claudia Gerini l’abito da sera esalta le trasparenze: bellezza cosmica – FOTO

L’attrice, Claudia Gerini infiamma Instagram con un abito da sera super elegante. Bellezza stratosferica: la notte è giovane.

La nuova protagonista del “Cinema di Roma”, Claudia Gerini accende gli entusiasmi dei followers di Instagram con alcuni dettagli da capogiro.

Ieri sera, l’attrice ha ricevuto il meritatissimo premio, grazie all’eleganza stratosferica che la contraddistingue. La recitazione e la capacità di interagire con il pubblico sono le due armi vincenti di un repertorio unico nel suo genere.

Di solito non tradisce le attese quando c’è da mettere in mostra i lineamenti più intimi della sua bellezza. Nonostante il tempo non fosse più dalla sua parte come una volta, l’artista romana riesce sempre a convincere tutti nel segno di un fascino altolocato che regala spunti di piacere e libidine da ogni dove.

Durante l’ultimo caricamento su Instagram, dove attualmente vanta la presenza di ben 671 mila followers, la vip romana ha generato un tripudio di emozioni, costringendo addirittura le autorità a chiudere la strada al traffico delle auto, al suo passaggio

L’attrice romana strapazza i fan con una FOTO da capogiro: che spettacolo

