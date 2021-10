Laura Pausini è pronta per ripartire dopo questo lungo lockdown: con un post su Instagram ha rivelato una meravigliosa sorpresa ai suoi affezionati fans

Laura Pausini è una delle cantanti più amate del panorama musicale: è stata una delle donne della nostra generazione capace di portare la musica italiana in tutto il mondo. Ha esordito quando era a malapena una ragazzina di quindici anni, veniva da un piccolo paesino e non sapeva che sarebbe riuscita a conquistare un pubblico così vasto con la sua voce. L’ultimo anno e mezzo è stato sicuramente terribile a causa del covid, ma tra un dolore e un altro Laura ha vissuto la bellissima emozione di essere candidata al Premio Oscar.

Laura Pausini, la sorpresa che tutti stavano aspettando: l’annuncio su Instagram

Adesso però è arrivato il momento di fare ciò che Laura ama di più al mondo: salire su un palco per cantare. Infatti con uno scatto che la ritrae con un’espressione stupita, ha annunciato che è finalmente uscita la data per il suo prossimo concerto. Per un anno e mezzo gli artisti, così come tante altre persone, non hanno potuto portare avanti il loro lavoro e hanno dovuto rinunciare a numerosi eventi che sono stati o annullati o rimandati. Nel post Laura ha dato tutte le informazioni utili per chi vorrà partecipare. Di commenti sotto al suo post ce ne sono migliaia: i suoi fans non ci stanno più bella pelle all’idea di rivederla dopo tutto questo tempo.

Nel giro di pochissimi minuti, il post ha fatto record di likes: Laura è felicissima all’idea di riprendere a cantare insieme ai suoi fans che in tutti questi anni le sono stati accanto sempre.