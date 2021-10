Il conduttore fiorentino ha rivelato un retroscena particolare sull’amico comparso ormai da tre anni, la cui morte è però ancora une ferita aperta per molti.

Si tratta di uno degli show televisivi più amati di sempre che ha avuto negli anni la fortuna di vedere esibirsi alcuni dei performers più bravi dello showbiz nazionale. Parliamo di “Tale e quale show” il programma di Rai 1 che va in onda dal 20 aprile 2012 con la conduzione di Carlo Conti.

Proprio quest’ultimo in una recente intervista rilasciata al settimanale Ora ha svelato che, nel corso della sua carriera alla guida della trasmissione, ha avuto modo di vedere sfilare molti grandi talenti ma uno in particolare gli è rimasto nel cuore.

Carlo Conti svuota il sacco, “Mi commuovo ancora se ci penso”

“Un’esibizione che mi è rimasta nel cuore è la prima di Fabrizio Frizzi. Si calò nei panni di Piero Pelù, è un ricordo che ancora mi emoziona tanto”. Frizzi in quell’occasione, infatti, ha scelto di mettersi alla prova e calcare le vesti di uno dei più grandi artisti della canzona italiana rock.

“Regina di cuori” è il brano scelto dal conduttore morto a 60 anni a causa di una emorragia celebrale, un’esibizione la sua che a detta dell’amico fiorentino è da incorniciare.

Lo ha rivelato con un pugno al petto, tre anni infatti dalla scomparsa del conduttore sono ancora une ferita aperta per il pubblico che lo amava ma anche per i colleghi che lo vedevano come un punto di riferimento ed una guida a cui rivolgersi sempre.

Conti poi durante l’intervista ha anche ricordato che questa nuova stagione del programma sarà rivolta ad un’altra celebre cantante recentemente scomparsa:

“Questa edizione è interamente dedicata a Raffaella Carrà, è stata la regina assoluta dei varietà”. Sono tante le sorprese che riserverà lo show che gioca a carte coperte per poter regalare anche quest’anno emozioni uniche e inaspettate.