Elisabetta Canalis ha folgorato il popolo del web scoprendo le sue curve irresistibili. La scollatura è da capogiro.

Curve sbalorditive, fascino eterno. Anno dopo anno Elisabetta Canalis non smette mai di ammaliare il pubblico con il suo fisico pazzesco e la sua verve travolgente. 42 anni è diventata conosciuta come una delle veline più amate di “Striscia della Notizia”, distintasi sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci con la sua bellezza mozzafiato.

Nel tempo ha conquistato i fan con il suo fisico perfetto e i suoi lineamenti angelici, raggiungendo una grande notorietà sul web: 2,9 milioni sono i follower che la seguono con affetto su Instagram gustandosi ogni suo scatto condiviso.

Tornata di recente sulla scena televisiva come conduttrice del format in onda su Tv8 “Vite da copertina”, un nuovo post rovente apparso sul suo feed ha catalizzato l’attenzione di tutti. Le curve roventi della showgirl hanno paralizzato il popolo del web, rimasto in estasi per la visione incredibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Claudia Ruggeri, il reggiseno leopardato: sognando sotto l’ombrellone. “Tutto il resto è noia” – FOTO

Elisabetta Canalis, mise irresistibile: fan in estasi

Per vedere lo scatto di Elisabetta Canalis, vai su Successivo