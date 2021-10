Saltano gli equilibri nella casa del “GF Vip” ed è un tutti contro uno: l’influencer additata per i suoi comportamenti ma qualcuno la difende

Le “avventure” degli inquilini di Cinecittà continuano a tenere banco. Anche quest’anno il “GF Vip” piace molto e gli ascolti vanno a gonfie vele. Tra sorprese, uscite, momenti di dolcezza e tensioni nella casa, il pubblico di Canale 5 non si stacca dalla tv.

Come spesso accade, ci sono alcune personalità che spiccano e forse anche per questo sono le più temute ed “odiate” all’interno della casa. In questa sesta edizione c’è una donna che sta facendo molto discutere. Per via di un suo gesto nella casa è scoppiato il caos.

“GF Vip”, l’incidente e la lite: salta tutto

Tutti contro Soleil Sorge nella casa del “Grande Fratello Vip”. L’influencer con la sua forte personalità ed i suoi modi irruenbti non piace affatto e così le liti sono frequenti. Una delle ultime ha come protagoniste lei e Raffaella Fico che si è molto arrabbiata per via di quello che Soleil ha fatto.

Il lancio di un bicchiere, nel corso di un gioco, sul tavolo dove si trovava Raffaella insieme ad altre inquiline. La Sorge si è scusata ma la Fico e le altre donne si sono molto indispettite. “Se si fosse spaccato ci saremmo fatti male, Soleil deve stare molto più attenta” ha tuonato l’ex di Balotelli che si è fatta portavoce degli inquilini.

Un tutti contro Soleil è stato, tutti hanno puntato il dito contro di lei ed i suoi modi poco graditi nella casa. Una persona arrogante e che non chiede mai scusa, così l’hanno definita. Pronta la sua risposta: “Quando sono fatti banali è inutile chiedere scusa”.

Ma se Soleil è additata da tutti nella casa, fuori c’è chi la sostiene e la difende. Sono le due opinioniste in studio, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Proprio quest’ultima ha detto che gli attacchi nei confronti di Soleil da parte delle donne sono solo una strategia di difesa.

“Molte donne della casa temono la personalità da regina di Soleil Sorge – ha detto senza remore la Volpe – E allora tutte le donne presenti cercano di coalizzarsi contro Soleil perché è l’unico modo per fare scacco matto alla Regina”.