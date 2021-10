“GF Vip” Katia Ricciarelli si scaglia contro Carmen Russo: lite clamorosa

È guerra tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo nella casa del GF Vip: mentre facevano le nomination, le due donne più grandi di questa edizione hanno discusso animatamente

Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno litigato furiosamente alla fine dell’ultima puntata del GF Vip. Tutto è accaduto quando le donne sono state chiamate nella room per fare le nomination, perché i maschi sono in minoranza e nella prossima puntata dovrà uscire una di loro. Quando è arrivato il momento per Katia di fare un nome, lei ha deciso di nominare Carmen accusandola di aver parlato di lei e di essersi accordata per le nomination con le altre ragazze mentre giocavano tutte insieme a biliardo. Carmen si è semplicemente infuriata.

GF Vip, lite furiosa tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo

Carmen si è prontamente difesa dicendo che non è vero, ma Sonia Bruganelli ha affermato di aver guardato la diretta in quel momento e di pensarla come Katia. A questo punto Carmen si è arrabbiata davvero, lei e Katia hanno discusso animatamente e Carmen gliene ha dette di tutti i colori: “Da quando sei entrata non fai altro che sparlare male di tutti: lei ha il seno troppo grande, quell’altra pensa troppo al fidanzato, che schifo l’altro che mi ha dato dell’ottusa. Parli male di tutti e nessuno ti dice niente perché sei considerata la regina della casa“. Le due hanno continuato ad urlarsi contro tutto il tempo, non è servito a niente il tentativo di Alfonso di metterle a tacere perché aveva un tassativo da rispettare. Infatti ad un tratto ha deciso di andare in pubblicità.

Le due hanno deciso di chiudere ufficialmente il loro rapporto, ma ovviamente stando nella stessa casa avranno modo di riparlarsi. Riusciranno a chiarirsi?