“GF Vip” scoppia la guerra in diretta: “Falso, maleducato e irrispettoso”

È scoppiata la guerra in diretta tra i vari gruppetti che sono nati nella casa del GF Vip: in serata Raffaella Fico, Ainett Stephens e Davide Silvestri si sono scontrati duramente

Alfonso Signorini ha cominciato la puntata del GF Vip con la primissima dinamica di questa settimana: Raffaella Fico. Infatti molti concorrenti nella casa stanno cominciando a farsi un po’ di domande su questo personaggio e a chiedersi se sia davvero così sincera come dice di essere. Tra quelli che hanno più dubbi ci sono sicuramente Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge. L’attore ha notato che Raffaella è sempre molto attenta alle dinamiche della casa e che spesso rivolge sorrisi forzati che palesemente non sente davvero.

GF Vip, caos nella casa tra i vari concorrenti: puntata di fuoco

Dopo che sono state mostrate le clip, Raffaella si è difesa attaccando Davide Silvestri, accusandolo di nascondersi in bagno per origliare le sue conversazioni con Ainette Stephens. Inoltre ha anche sostenuto che l’attore non le saluta mai, che non risponde quando loro con educazione la mattina gli danno il buongiorno, e prontamente Davide ha negato tutto accusandole di essersi inventate ogni cosa. Ainette e Raffaella non sono riuscite a trattenere la rabbia: “Bugiardo, falso, maleducato e irrispettoso” gli hanno urlato contro, incredule per il modo in cui Davide le ha contradette. “Come puoi mentire in questo modo? Siamo davanti alle telecamere, ci sono i filmati che dimostrano che non stiamo mentendo noi“.

Il pubblico è completamente diviso: c’è chi è dalla parte del gruppo di Davide, Alex e Soleil mentre chi sta supportando di più Raffaella e Ainette in questa faida televisiva.