Si abbatte una profezia amara su Harry e Meghan Markle. Il pronostico da brivido sulla coppia più chiacchierata al mondo ha spiazzato tutti.

Narcisista e immatura. Queste le parole con cui Meghan Markle era stata definita dalla sua sorellastra. La moglie di Harry non vanta rapporti idilliaci con molte persone: nella sua lista nera non solo la Royal Family, ma anche i suoi parenti tra cui i fratellastri Samantha e Thomas Markle Jr. È proprio quest’ultimo l’autore di una profezia da brivido riguardante il futuro della Markle e del suo Harry: per la coppia non si prospetterebbero tempi floridi, portandoli a vivere capitoli molto bui.

Dopo la Megxit, i Duchi ribelli hanno catalizzato l’attenzione mediatica del globo intero, diventando protagonisti delle pagine di gossip quotidianamente: dall’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, ai loro progetti con Netflix, all’uscita di una biografia scottante del Sussex, innumerevoli i colpi di scena che hanno fatto saltare il tappo a tutta la famiglia reale.

Allontanatosi dai Royal per sganciarsi dai doveri reali, Harry sembra essere molto felice della sua nuova vita in California al fianco della moglie e dei loro splendidi figli. Tuttavia, a dire di Thomas Markle Jr., è proprio su di lui che un uragano si starebbe per abbattere.

Harry e Meghan: la profezia più pesante

Tra i concorrenti della nuova edizione del “Grande Fratello Vip” australiano, Thomas Markle Jr. in diverse occasioni ha puntato il dito contro la sorella Meghan, considerandola un’arrampicatrice sociale, dai tratti meschini e spietati. Il suo desiderio sarebbe solo quello di trovare la gallina dalle uova d’oro e sistemandosi con Harry avrebbe raggiunto questo obiettivo.

Tra di loro ormai i rapporti sono pressoché inesistenti, scelta giustificata dalla Markle dal fatto che non avrebbe digerito come i suoi parenti abbiamo rilasciato interviste sul loro passato familiare in cambio di visibilità.

Il 55enne nella casa più spiata dell’Australia si sarebbe sbottonato rivelando un pronostico spiazzante secondo il quale i giorni di matrimonio tra la sorellestra e il Duca sarebbero contanti. Sposata in precedenza con il produttore Trevor Engelson, le prime nozze della Markle erano durate a pala pena due anni e secondo il fratellastro lo stesso epilogo toccherebbe al Sussex.

“La testa di Harry sarà la prossima a cadere”. Nel matrimonio precedente ha ottenuto tutto quello che voleva dal coniuge per poi scaricarlo. È una donna dal sangue freddo”, la profezia di Thomas che già in passato aveva avvertito il reale sulla vera natura della sorella suggerendoli di non sposarla.

Intanto il concorrente del format australiano avrebbe scritto una lettera indirizzata alla coppia, ma per ora il suo contenuto è ancora top secret: alla luce di questo pronostico potrebbero essere poco riconciliante.