“Incanto” Giulia Valentina, meraviglia e purezza: i fan senza parole – FOTO

Giulia Valentina ha trovato la pace dei sensi in un posto mozzafiato, attraverso le sue foto si evince tanta meraviglia

Da tutti conosciuta per essere l’ex fidanzata del rapper Fedez e amica di Paola Turani. Giulia Valentina è un’influencer e fashion blogger che su Instagram vanta di quasi un milione di follower che la supportano e sostengono.

Il suo sorriso inconfondibile e i suoi occhi verdi strepitosi la rendono unica, la sua è una bellezza particolare che fa impazzire chiunque la guardi.

Giulia Valentina tra semplicità ed eleganza – FOTO

Giulia Valentina è una ragazza semplice, determinata e intraprendente che, nonostante la giovane età, ha già imparato tante cose ed ha vissuto molte esperienze. Viaggiare è la sua più grande passione e i social a seguire.

Il suo profilo Instagram è, infatti, un insieme di foto in giro per il mondo sempre alla scoperta di posti nuovi e inesplorati. L’ultimo post ne è un esempio. L’influencer ha appena pubblicato degli scatti in montagna dove la meraviglia del paesaggio si unisce a quella della ragazza.

Giulia si mostra seduta sul letto della camera d’albergo, indossa un maglione rosa e un paio di pantaloni neri. Dietro di lei c’è una vista mozzafiato che fa da cornice a così tanta bellezza. “Listening to “Il cielo in una stanza””. Ha scritto come didascalia.

“Che incanto”, commenta qualcuno sotto al post e poi ancora “Ma che meraviglia! Immagino la sensazione di pace, osservando le montagne e i boschi”. Qualcun altro aggiunge: “Che bella che sei Giulia”.

L’influencer torinese con la sua dolcezza ha sorpreso tutti, è molto diversa da Chiara Ferragni, moglie attuale di Fedez e sono in tanti a preferire Giulia. Oggi la fashion blogger, però, sembra ormai aver superato il passato, punta avanti ed ha tanti progetti da realizzare, di vita e professionali. La sua carriera è appena iniziata.