Jasmine Carrisi, caos sul web: apre tutto e la mano va proprio lì… FOTO

Jasmine Carrisi fa sognare ancora una volta tutti i suoi ammiratori condividendo una fotografia spaventosamente sexy.

Jasmine Carrisi ha dovuto raccogliere la prima grande delusione della sua carriera: la ragazza, che faceva coppia con il padre Al Bano, è stata esclusa dal programma ‘The Voice Senior’. Padre e figlia avevano un’ottima intesa e per questo motivo la loro esclusione ha sorpreso tutti. “Non me l’aspettavo, ci sarà una buona ragione: ma non so quale sia. Mia figlia anche è dispiaciuta, le sarebbe piaciuto tornare”, disse qualche tempo fa il leone di Cellino San Marco.

La classe 2001, in ogni modo, continua a mandare in tilt Instagram pubblicando fotografie inenarrabili e favolose. Questa sera, ad esempio, la 20enne ha provocato i seguaci mettendo in rete uno scatto al limite del proibito. La ragazza decide di aprire tutto e di poggiare una mano proprio lì..

Jasmine Carrisi, la mano finisce proprio lì: apertura illegale

Jasmine, questa sera, ha illuminato il mondo dei social network condividendo uno scatto super in cui indossa un outfit intrigante. La ragazza, innanzitutto, apre letteralmente tutto e resta solo con il top. La sua mano si appoggia proprio lì e sfiora con delicatezza il suo davanzale.

Lo sguardo della 20enne è così intenso da pietrificare i numerosissimi seguaci. Come se non bastasse, il colore e la sfumatura dei suoi meravigliosi occhi fanno impazzire praticamente tutti.

Chi sa cosa pensa Al Bano quando guarda queste immagini: una cosa è certa, sua figlia è di una bellezza abbacinante. Il cantante ha un grandissimo rapporto con la bella Jasmine e appoggia sempre i suoi sogni e i suoi progetti. I due sono stati insieme anche in occasione della settantottesima Mostra D’Arte Internazionale Cinematografica tenutasi lo scorso mese a Venezia.