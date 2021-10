La bella influencer Jessica Franceschetti ha condiviso su instagram uno scatto in cui appare bellissima con il lato A in vista

L’influencer vicentina, Jessica Franceschetti ha condiviso uno scatto su instagram in cui appare meravigliosa e sensuale. Il lato A è in vista e lo sguardo allo specchio è ammiccante. I commenti sono infiniti:”Wow stupenda”, “Sei meravigliosa”, “Che bella foto piena di bellezza e fascino”.

Jessica Franceschetti vita e carriera

La bella influencer Jessica Franceschetti è diventata nota al pubblico grazie alla sua passione per il pallone. Ha cominciato a riprendersi mentre palleggiava con i piedi e immediatamente ha incontrato il favore del pubblico, sopratutto maschile. Le sue forme unite alla passione per il calcio, le hanno donato successo sui social. Ha infatti un seguito di ben 1,2 milioni di persone. Lei stessa non si capacita di tutti questi followers che provano interesse per la sua vita. Qualche tempo fa aveva anche dichiarato che ogni tanto si ferma a pensare al motivo per cui è così apprezzata sui social anche se non fa nulla di eclatante o davvero originale.

Per lo più condivide scatti sensuali, in bikini o mini abiti succinti e parla molto nelle stories IG raccontando le sue vicende quotidiane ed esprimendo i suoi pensieri. Ormai conosce talmente bene i suoi fan che ironizza sui messaggi che le scrivono, ad esempio nel suo ultimo post ha scritto nei commenti:”Sei bona in tutte le foto su instagram in onlyfan meio ancora, ma anche qua te si na bea manza meo digo sa sola”. D’altronde con i contenuti che pubblica è inevitabile ricevere determinati messaggi. La Franceschetti è anche apparsa in televisione nel canale regionale tv Vicenza dove si parla di sport e attualità. Si è parlato della sua bellezza e della passione per il calcio. Inutile dire che anche in televisione ha incontrato il favore del pubblico.

La giovane oltre che essere bella, è anche molto simpatica ed ironica e questo modo di fare piace molto alle persone che la seguono da casa. In fondo è una ragazza assolutamente normale che fa le stesse cose di molte sue coetanee, con la differenza che 1,2 milioni di persone la osservano giorno e notte.