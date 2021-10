Rosaria Cannavò ha condiviso su instagram uno scatto in cui è sensuale e meravigliosa, i fan sono in estasi

La bella Rosaria Cavvavò ha condiviso uno scatto su instagram che la ritrae in una vasca idromassaggio al buio, sfoggia un fisico statuario e una sensualità mai vista. Mangia una fragola provocando i fan e poi si gira di spalle e ironicamente scrive:“Chilling Sunday in Vip spa. Alla ricerca della fragola perduta”. I commenti sono tantissimi:”Sei una formula uno”, “Che meraviglia tesoro”, “Lo ammetto ho zoomato”.

Rosaria Cannavò si diletta in un campo mai visto prima

View this post on Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

La Cannavò si è mostrata in un ruolo diverso dal solito in televisione, ha cucinato nel programma di Alma tv, Chef in campo. Ecco cosa ha scritto a proposito:”Stasera ore 21.30 vi aspetto su almatv come non mi avete mai vista. Il link lo trovate sulle mie storie o potete vedere la diretta sul canale 65 del digitale terrestre. Ringrazio il regista e la produttrice per avermi voluta come special guest nel loro programma Chef in campo, mi sono troppo divertita”. La bella Rosaria è stata ripresa mentre era alle prese con i fornelli ed è stata anche abbastanza brava. Ha preparato un dolce delizioso, la pasta di mandorle da buona siciliana.

Contemporaneamente la pasticcera presente in studio ha preparato una torta con frutti di bosco magnifica. A settembre la bella Rosaria si è mostrata nuovamente al pubblico nell’occasione del Sicilia Jazz Festival che ha condotto. Dopo l’isola dei famosi si sono aperte molte porte alla bella siciliana. Oltre al lavoro, questa estate ha portato anche l’amore alla bella Cannavò. Il compagno si chiama Francesco Casagrande e vive a Roma, non è noto al pubblico e non si conoscono molti dettagli della sua vita privata. Tuttavia condivide spesso scatti d’amore insieme a Rosaria e anche lei. I due sembrano essere molto innamorati e felici.

La Cannavò in passato è stata fidanzata con due calciatori, Antonio Cassano e Christian Panucci. Successivamente si è sposata con Andrea Berti, un imprenditore ligure. La Cannavò negli anni 2000 era una showgirl molto nota e desiderata da tanti uomini. Ad oggi ha ripreso a fare televisione con l’Isola dei famosi lo scorso maggio e vari altri programmi d’attualità.