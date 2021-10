“Hai degli occhi incredibili”, Martina Colombari flirta in diretta a “I Soliti Ignoti”: Amadeus è sconvolto

Martina Colombari, concorrente de “I Soliti Ignoti”, ha regalato ai telespettatori un siparietto inaspettato con uno dei concorrenti: Amadeus è rimasto di stucco di fronte alla scena

A “I Soliti Ignoti“, a partire dall’edizione 2020/21, a partecipare non sono più persone comuni provenienti da ogni parte d’Italia, bensì personaggi dello spettacolo. Amadeus, di volta in volta, invita in trasmissione i vip che intendono mettersi alla prova nel gioco televisivo più seguito dell’access prime time.

Questa sera, è toccato alla meravigliosa Martina Colombari gareggiare per racimolare una cifra consistente da devolvere in beneficenza. L’attrice, che si è inaspettatamente trovata di fronte ad un concorrente di sua conoscenza, ha dato luogo ad un siparietto che non ha mancato di sconvolgere i telespettatori: anche Amadeus è rimasto di sasso.

Martina Colombari flirta in diretta a “I Soliti Ignoti”: Amadeus è sconvolto

Tra le 8 identità che Martina Colombari avrebbe dovuto individuare per racimolare il montepremi messo in palio dalla trasmissione, vi era anche quella di Antonio Giuliani. Il cabarettista e attore, con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, ha raggiunto il centro studio non mancando di rivolgere alla concorrente delle battute decisamente irriverenti. La Colombari, d’altronde, splendida nel suo completo blu, avrebbe potuto incantare chiunque. “E fallo un incontro ravvicinato con lui…“, l’ha incoraggiata Amadeus, al quale l’attrice non ha saputo dire di no.

Mentre Martina camminava a fianco dell’ignoto per carpire quanti più indizi possibili, tra i due si è innescato un siparietto davvero comico. “Lei è sposato?” – ha chiesto la Colombari a Giuliani, che si è affrettato a rispondere – “Adesso non più. Io stasera non torno a casa“. Mentre la concorrente sorrideva, il comico ha proseguito lo spassoso “corteggiamento”: “Hai degli occhi incredibili, mamma mia quanto sei alta..“. L’attrice, chiaramente divertita dalla situazione, ha tuttavia precisato un particolare non da poco. “Io però sono sposata“: questa la replica di Martina di fronte alla avances del cabarettista.

Un siparietto che non ha mancato di far sorridere i presenti in studio, compreso lo stesso Amadeus, che a stento è riuscito a trattenere le risate. L’attrice, che è poi tornata a concentrarsi sul gioco, ha avanzato la propria tesi in merito all’identità dell’ignoto: “Secondo me, è lui quello che possiede 200 cappelli“. Il conduttore, evidentemente colpito dall’ipotesi della concorrente, ha posto la domanda direttamente a Giuliani, che ha risposto in maniera affermativa. Per l’attrice, gli applausi e le grida di approvazione non si sono fatti attendere.

Amadeus ha poi congedato l’ospite, invitandolo a tornare in studio per la seconda fase del gioco, che concerne il “parente misterioso”. Martina, visibilmente entusiasta, ha meritatamente ricevuto le lodi del conduttore.