La bella Miryea Stabile ha condiviso su instagram un ricordo di questa estate ed è bellissima con la camicia che scivola

Miryea Stabile ha condiviso su instagram uno scatto con indosso una camicia a pois che scivola sulla sua spalla, lasciandole il reggiseno in vista. I fan hanno fortemente richiesto uno scatto estivo della bella influencer e lei li ha accontentati. Ha infatti scritto:“Ha vinto nel sondaggio (foto al mare) qui ero a Napoli, quest’estate. Che bellezza sentire il calore dei raggi solari sulla pelle”.

LEGGI ANCHE>>>“Ballando con le Stelle”, Pippo Baudo emozionato, a poche ore dal debutto in tv gli auguri più sentiti arrivano da LEI

Miryea Stabile e i progetti futuri tra carriera e famiglia

View this post on Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, Zoe Cristofoli la minigonna a limite sfiora la censura: scollatura mondiale – FOTO

La bella ex pupa Miryea Stabile, dopo la partecipazione all’isola dei famosi sta cercando di crearsi un percorso artistico nel mondo dello spettacolo. Sta seguendo dei corsi per entrare a far parte di un Accademia di recitazione. E allo stesso tempo studia anche la storia della televisione per essere preparata ad ogni evenienza. Ecco cosa scrive al riguardo:”Cinema o tv? Questo è il dilemma, sto facendo prove su prove per riuscire ad entrare in un Accademia di recitazione.

Mi sono accorta che tutto quello che fa spettacolo in televisione, nel cinema va tolto, è come spogliarsi del proprio io di tutte quelle strutture che mi caratterizzano ed entrare in una parte. Non è affatto semplice, ma ce la metterò tutta. Non vedo l’ora di arricchire il mio bagaglio di esperienze”. La giovane 23enne sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Ha la certezza che lavorerà nel mondo dello spettacolo, le piace questo ambito ed è pronta a studiare e ad impegnarsi per raggiungere i suoi obiettivi. La recitazione le interessa molto ma è ben lontana dal mondo dello spettacolo a cui è abituata. E a volte saper fare una cosa non significa sapere fare bene anche l’altra.

Il cinema è un arte ed è ben lontana dallo spettacolo de La pupa e il secchione oppure l’Isola dei famosi. Inoltre richiede molto studio per imparare a usare le espressioni facciali e la propria voce in modo corretto e versatile. Indubbiamente è un percorso lungo e difficile, staremo a vedere se la bella Stabile riuscirà a raggiungere i suoi obbiettivi. Sul lato vita privata invece la giovane è ancora single al momento.