E’ morto Colin Powell, ex segretario di Stato americano

Colin Powell, ex segretario di Stato americano è morto questa mattina. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia. Vediamo nel dettaglio le cause del decesso.

All’età di 84 anni, Colin Powell, ex segretario di Stato americano, è deceduto. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia su Facebook. Un messaggio di poche righe per comunicare al mondo la triste notizia.

“Il generale Powell, ex segretario di Stato e capo degli Stati Maggiori Riuniti è morto questa mattina a causa di complicazioni legate al Covid. Abbiamo perso uno straordinario e affettuoso marito, padre, nonno ed un grande americano”.

Tutta l’America è sgomenta per la grave perdita, Powell è stato un uomo che ha creduto nel suo Paese fino alla fine, battendosi per le sue idee e per i valori in cui credeva.

Ucciso dal Covid-19 nonostante il ciclo vaccinale

E’ deceduto a causa del Covid-19 il generale Colin Powell, lo ha comunicato con una nota su Facebook la famiglia. Colin aveva completato il ciclo vaccinale, credeva molto nella scienza e nella lotta alla pandemia, purtroppo a nulla è servito l’intervento dei medici, per il generale non c’è stato nulla da fare.

Colin è nato nel 1937 in America da genitori giamaicani, si è laureato al City College di New York e successivamente ha conseguito un Master in Business Administration alla George Washington University.

Fiducioso nelle sue capacità ha voluto mettersi a completa disposizione del suo Paese, dopo gli studi decise di arruolarsi nell’esercito. Ha prestato servizio militare per ben 35 anni, ottenendo per valore e meriti incarichi prestigiosi che hanno contribuito ad arricchire la sua carriera tanto da ottenere il grado di generale.