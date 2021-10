Federica Pellegrini ha fatto sognare il web con un nuovo scatto mozzafiato, mostrandosi irresistibile. Subito è boom di like e commenti.

Un sogno a occhi aperti. Federica Pellegri torna a stupire tutti con un nuovo scatto irresistibile condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram. 1,5 milioni, i suoi follower che ogni giorno si deliziano con i suoi post incredibili in cui è ritratta tra i momenti in vasca, attimi sul set e quelli in cui si rilassa.

Classe 1988, la vita della nuotatrice veneta è molto intensa: allenamenti, shooting e riprese, le sue giornate sono piene di impegni, narrati sulla sua pagina Instagram con foto in cui è sempre mozzafiato.

Diventata famosa negli anni per i suoi incredibili traguardi raggiunti, tra cui medaglie olimpioniche, la Divina ha dedicato tutta la sua esistenza al suo sport preferito: il nuoto. Una disciplina praticato da quanto aveva 7 anni che ha trasformato, bracciata dopo bracciata, nella sua professione, diventando una delle nuotatrici più famose in Italia.

Accanto a questa carriera, ha debuttato inoltre nel mondo dello spettacolo mostrando il suo volto più glamour. Partita da campagne pubblicitarie, posando come testimonial, ha poi esordito a “Italia’s Got Talent”, nella veste di giudice.

Dalla vasca, ai set, sul suo Instagram mostra le sue settimane con post sempre incredibili: l’ultimo ha catalizzato l’attenzione del web, facendo sognare i fan.

Federica Pellegrini, quell’espressione paralizza il web: irresistibile

