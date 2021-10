Riccardo Scamarcio, bello e impossibile attore italiano, dagli occhi verdi e i capelli neri, ha finalmente trovato l’anima gemella.

Originario della Puglia, Riccardo Scamarcio fin da ragazzo ha sempre manifestato una particolare attitudine alla recitazione. Il suo animo ribelle, gli occhi verdi ed i capelli ricci neri, gli hanno conferito l’aria da bello e impossibile.

All’età di 16 anni decide di abbondonare gli studi per seguire la sua vocazione e si iscrive al centro sperimentale di cinematografia, nell’immediato dimostra a tutti di che pasta è fatto ed il suo talento viene notato da moltissimi produttori, Scamarcio è un vero prodigio.

Il pubblico femminile inizia a considerarlo un sex symbol quando nel 2001 debutta in televisione con “Ama il tuo nemico 2”, dopo questa prima apparizione, l’attore è sempre in prima fila in tantissimi altri successi. Consacra il suo successo ed il suo talento con il film tratto dal libro di Federico Moccia, “Tre metri sopra al cielo”. Con questa pellicola Riccardo si impone nel panorama cinematografico come il re tra gli attori.

Benedetta Porcaroli, la nuova fiamma di Riccardo Scamarcio

Anche se la cosa non è stata ufficializzata da nessuno dei due attori non ci sono più dubbi, Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si amano alla follia. I due si sono incontrati per la prima volta sul set di “La Scuola Cattolica”, ciack dopo ciack è scoppiato l’amore.

Lei bellissima, capelli castani, occhi chiari, giovanissima, ha appena 23 anni. Lui sex symbol di 41 anni che negli anni ha dimostrato di essere all’altezza di ogni situazione ed aspettativa. Da quanto emerso tra i due c’è stato un bacio appassionato a Castel Gandolfo durante un pranzo.

Gli attori sono a tutti gli effetti fidanzati ed i fan su Instagram cominciano a sognare ad occhi aperti, sono già milioni le fanpage che mostrano al mondo possibili scenari sull’evoluzione della storia d’amore appena nata.

Nel frattempo i due piccioncini non sembrano curarsi dei rumors ed iniziano a gettare le basi per un rapporto sano e duraturo nel tempo.