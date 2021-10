Rita Dalla Chiesa difende l’attore Lorenzo Crespi: “È una menzogna”, su Twitter esplode la polemica

In difesa del celebre attore è intervenuta anche la conduttrice che ha parlato di “gravità inaudita” sui social. Tutti i dettagli.

Il pubblico femminile in particolare si ricorderà dell’attore dagli occhi di ghiaccio Lorenzo Crespi, all’anagrafe Vincenzo Leopizzi, per aver preso parte ad alcune delle fiction italiane più famose di sempre come “Carabinieri” e “Gente di Mare”.

Dopo la sua partecipazione a “Ballando con le stelle” nel 2014, ha abbandonato per un pò le scene tanto da aver alzato un vero polverone alle sue spalle. Lo stesso polverone che si è rialzato nelle scorse ore che, ancora più acceso di prima, ha voluto intaccare la sua reputazione. In sua difesa è subentrata però stavolta Rita Dalla Chiesa che su Twitter ha alzato i toni e ha cercato di mettere a tacere l’ultima assurdità sul suo conto.

Rita Dalla Chiesa non ci sta e smonta tutto, la verità è ben diversa

Negli ultimi giorni il web è esploso e la notizia di una possibile caduta in disgrazia e di un grave contagio da Covid-19 da parte di Crespi che lo ha così allontanato dalla tv sembra più reale di quanto si pensi.

Vista la portata di tale informazione sul suo conto, a quanto pare non corretta, si è fatta avanti anche la celebre signora della tv che in un tweet ha messo a tacere le voci che stanno circolando copiose su di lui.

“Leggo sul profilo di Lorenzo una notizia di gravità inaudita. Ignobile perchè è una balla colossale, tant’è vero che sta girando una fiction di grande successo per la Rai. Come si fa a creare ‘ad arte’ una menzogna che fa male soprattutto a chi è malato davvero?“.

L’attore cogliendo la palla al balzo ha rilanciato a sua volta un tweet di risposta per i fan: “Per chi ha scritto che sono gravemente malato e che il Covid potrebbe uccidermi…Roba da matti, lunedì sono sul set a Trapani, ho una scena bellissima. Vi invito“.

Vedremo infatti prossimamente Crespi in tv con “Makari 2″ che secondo indiscrezioni Rai andrà in onda dalla prossima primavera e lo vedrà per l’appunto ricoprire il ruolo di investigatore.