Morto Angelo Licheri: l’eroe di Vermicino che provò a salvare Alfredino Rampi

Durante la scorsa notte, in una clinica di Nettuno (Roma), è morto, all’età di 77 anni, Angelo Licheri, il volontario che nel 1981 provò a salvare il piccolo Alfredino Rampi.

A dare il triste annuncio, come si legge sulla pagina Facebook dedicata a Licheri, la direttrice dell’istituto, dove il 77enne si trovava ricoverato da tempo, Alessandra Franco. I medici gli avevano diagnosticato un male incurabile contro cui lottava da tempo.

Angelo, all’epoca 36enne, la notte tra il 12 ed il 13 giugno del 1981, si era recato a Vermicino dopo aver saputo che un bambino di 6 anni, Alfredino Rampi, era precipitato in un pozzo artesiano. Durante le operazioni di soccorso, l’uomo venne scelto, per via della sua esile corporatura, per essere calato nel pozzo nel tentativo di salvare il bimbo. Senza esitare, il volontario si fece calare a testa in giù nella cavità, per circa 60 metri, dove rimase per 45 minuti riuscendo anche ad avvicinarsi ad Alfredino, ma senza riuscire a portarlo in superfice.

Una volta risalito dalla cavità, Licheri venne subito soccorso. Sul corpo presentava profonde ferite tanto da essere rimasto ricoverato per alcune settimane.

La tragedia di Vermicino, segnò profondamente la vita del volontario che venne ricordato da tutti come un eroe e soprannominato “L’Angelo di Vermicino”. In varie interviste aveva detto di non sentirsi un eroe, ma di aver fatto il suo dovere di cittadino cercando di far il possibile per salvare un bambino.