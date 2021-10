Sara Croce ci regala un attimo di intimità con il suo fidanzato ma le sue forme hanno il sopravvento. Occhi puntati lì

È una delle donne più sexy dei social e c’è chi non vede l’ora di rivederla in tv. È giovanissima ma per molti rappresenta il sogno proibito. Bionda, dalle forme giunoniche ma fidanzatissima. Parliamo di Sara Croce che ha conquistato il grande pubblico prima nel suo ruolo di Madre Natura a “Ciao Darwin” e poi di Bonas di “Avanti un altro”.

Un milione di followers su Instagram con un pubblico che cresce sempre di più e delle proposte sempre molto intriganti. L’ultima non è da meno.

Sara Croce, il posteriore è magico: la FOTO

