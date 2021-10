“Lato B da paura”, Sara Croce è estrema: top senza reggiseno e slip inesistente – FOTO

Sara Croce ha deliziato gli utenti dei social con gli ultimi scatti tratti dal suo soggiorno in Turchia: i più attenti avranno notato l’estrema sensualità dell’outfit

Grazie all’agenzia Luxio Collection, la bellissima Sara Croce ha avuto la possibilità di vivere una vacanza fantastica a Bodrum, città nel sud-ovest della Turchia. La Bonas di “Avanti un altro!” ha pertanto potuto beneficiare del clima estivo in via del tutto eccezionale. Clima che, come c’era da aspettarsi, le ha permesso di sfoggiare le sue curve esplosive tramite shooting fotografici in bikini. È di poche ore fa l’ultimo post bollente che ha già scatenato i fan della modella, oltre 1 milione. La Croce, con un abbigliamento estremo, ha osato fino all’inverosimile mostrandosi senza reggiseno.

NON PERDERTI ANCHE —> Wanda Nara: anche Parigi si inchina davanti a tanta sensualità – FOTO

Sara Croce è estrema: top senza reggiseno e slip inesistente – FOTO

Per vederla, vai su Successivo