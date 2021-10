Sophie Codegoni dice no al reggiseno e la camicia sbottonata ne è una piccante dimostrazione – FOTO

Sophie Codegoni, attualmente all’interno del “GF Vip”, dice no al reggiseno e la camicia sbottonata ne è una piccante dimostrazione, che lunedì di fuoco!

L’influencer Sophie Codegoni, attualmente all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”, è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del reality. La sua bellezza viene sprigionata di volta in volta da outfit alla moda e che non occultano le belle forme, le assecondano divenendo un piacere ammirarla.

Al pari delle sue foto sui social, che sono sempre motivo di conversazione e assoluta contemplazione, anche davanti allo schermo i telespettatori la “spiano”. Sophie però è a rischio eliminazione e quindi il suo staff come sempre non si fa trovare impreparato, invitando i sostenitori di Instagram a salvarla con televoto ed esprimendo la propria preferenza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sara Croce in costume mostra tutto: travolgente – VIDEO

Sophie Codegoni, la camicia sbottonata infuoca il social

View this post on Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Claudia Ruggeri, il reggiseno leopardato: sognando sotto l’ombrellone. “Tutto il resto è noia” – FOTO

La foto pubblicata dallo staff mezz’ora fa immortala una bellissima e piccante Sophie. Dopo lo scatto di alcuni giorni fa che vede l’influencer con chemisier e stivali sopra il ginocchio e che ha reso ancora più gradevole il fine settimane, oggi ci viene riproposta un’altra immagine piccante e seducente che innalza le temperature e rende più gradevole il lunedì.

L’outfit è molto interessante per gli esperti di moda in quanto l’accostamento verde della camicia in raso ed il magenta dello stivaletto ed un jeans nero slavato per smorzare i due toni accesi, la rendono sublime. A questo si aggiunge la posa e lo sguardo verso l’obiettivo che tolgono il fiato.

I followers avranno sicuramente apprezzato – almeno questo è quanto viene appurato dai commenti sotto il post – il tocco hot della mise: la camicia viene sbottonata abbondantemente e l’occhio più attento avrà notato come la Codegoni non indossi il reggiseno.

Dallo scollo profondo a V che si è creato tenendo i bottoni aperti, non emerge nulla…solo delle pelle nuda. E poi, chi guarda bene – o zoomato come ormai sono soliti sul web – avrà constatato come il décolleté venga lasciato naturalmente e senza l’ostacolo della lingerie. Un tocco piccante che renderà lo scatto vitale.