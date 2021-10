Uomini e Donne, in trasmissione il clamoroso ritorno: il nome inaspettato

Il corteggiatore più amato del Trono Over è pronto a tornare in tv. Attraverso il suo profilo IG ha comunicato ai followers la sua prossima esperienza televisiva.

L’affascinante Giorgio Manetti ha fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani negli studi televisivi di ”Uomini e donne” ed è stato senza dubbio il suo più grande amore, almeno di quelli vissuti sotto ai riflettori.

La dama non ha avuto altre relazioni così intense come quelle vissute con il cavaliere Manetti e per questo hanno fatto, a maggior ragione, rumore le sue dichiarazioni riguardo i ritocchini estetici dell’ex compagna conosciuta in trasmessione.

Era sembrato, anche, che Giorgio avesse rilasciato commenti di apprezzamento alla dama Isabella e che gli sarebbe piaciuto corteggiarla seppure è stato successivamente smentito.

Giorgio Manetti e il suo ritorno in tv

Ci si è domandato se Giorgio abbia detto ‘basta’ alla sua esperienza nel date-show di maria De Filippi o se ‘Uomini e donne’ sia ancora nel suo destino. La risposta è arrivata proprio nelle ultime ore e i fans sono stati felicissimi di tale notizia.

Attraverso il suo profilo IG, infatti, l’ex cavaliere ha dichiarato che presto tornerà in televisione ma non negli studi Mediaset bensì su Canale Italia 121.

I fans si sono subito chiesti quale sarà il suo ruolo e la risposta non si è fatta attendere.

Sul canale commerciale del network Canale Italia, Giorgio Manetti è andato a sponsorizzare dei prodotti riguardo il relax ed il benessere della persona.

Ciò che non è chiaro è se lui sia andato nelle vesti di testimonial o di imprenditore della società in questione.

Tuttavia questa comunicazione arrivata nelle ultime ore direttamente dal suo profilo social conferma di come l’ex cavaliere sia ancora molto attivo dal punto di vista professionale.