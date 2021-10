Le pagelle e il tabellino di Venezia-Fiorentina, gara utile per l’ottava giornata di campionato, appena terminata.

Allo stadio Penzo di Venezia la squadra di Zanetti ha ospitato la Viola di Mister Italiano imponendosi con un secco 1-0.

La gara nei primi minuti si concentra con una battaglia densa in mediana che non vede sfociare in azioni significative.

La gara si mette subito male per la Fiorentina e al 36′ i lagunari passano in vantaggio con Aramu che raccoglie l’assist di Johnsen ed a porta vuota non sbaglia.

I toscani non riescono a riagganciare il risultato e al 76′ si mettono male le loro sorti con la seconda ammonizione per Sottil per un fallo su Okereke che lascia in 10 i suoi.

Risultato che sorride alla classifica del Venezia il quale raccoglie i 3 punti e sale a 8 punti agganciando Sassuolo, Torino e Verona. La Fiorentina, invece, resta ferma a 12 punti e subisce la quarta sconfitta in questo campionato.

Venezia-Fiorentina: le pagelle e il tabellino

VENEZIA – FIORENTINA 1 – 0

RETI: 36’ Aramu

AMMONIZIONI: Amrabat, Odriozola, Benassi, Ceccaroni, Haps, Sottil, Ampadu

Venezia (4-3-3): Romero 6,5; Ebuehi 6, Svoboda 6,5, Ceccaroni 6, Haps 6,5; Aramu (87′ Heymans), Busio 6,5, Vacca 6 (65′ Crnigoj 6), Ampadu 6; Johnsen 6 (49′ Okereke), Henry 7 (87′ Caldara sv). Allenatore: Zanetti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Odriozola 5,5 (46′ Benassi 5,5), Milenkovic 5,5, Igor 6, Biraghi 5,5; Bonaventura 5,5 (75′ Maleh 6), Amrabat 5,5 (57′ Torreira6), Duncan 6 (82′ Pulgar sv); Callejon 5,5 (57′ N. Gonzalez 6), Vlahovic 5,5, Sottil 4,5. Allenatore: Italiano

Nella prossima gara la Fiorentina ospiterà in casa il Cagliari domenica 24 ottobre alle 15, il Venezia invece sarà al Mapei Stadium sabato 23 ottobre alle ore 18 per affrontare il Sassuolo.