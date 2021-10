“Te amo reina”, Wanda Nara: anche Parigi si inchina davanti a tanta sensualità – FOTO

Wanda Nara continua a far ribollire il sangue nelle vene ai suoi follower a colpi di incantevoli foto pubblicate su Instagram

Nelle ultime ore Wanda Nara è volente o nolente finita nel mirino del gossip per la presunta fine della relazione con il marito Mauro Icardi. Tutto è nato da una story della showgirl pubblicata due giorni fa e poi rimossa in cui scriveva: “Un’altra famiglia rovinata per colpa di una tr***”.

Dopo poco sono girate voci sul fatto che la soubrette sia volata a Milano e Icardi l’abbia raggiunta per far pace. Il calciatore non avrebbe nemmeno partecipato agli allenamenti con il Paris Saint-Germain per “motivi familiari”.

La stessa sera lui ha pubblicato un post che li ritraeva insieme mentre le faceva gli auguri per la festa della mamma che in Argentina si festeggia la terza domenica di ottobre.

Wanda Nara si gode Parigi: la foto con l’abitino sexy

View this post on Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

In crisi o no con il marito a Wanda sembra non importare o almeno è quello che comunica con i suoi scatti sui social dove questa volta si è mostrata stretta in un elegante abito da sera nero con paillettes mentre è sempre per le strade di Parigi.

Davvero uno shooting senza fine per lei che da giorni si fa immortalare lungo la Senna con alle spalle il panorama splendido del centro della capitale francese. I commenti dei suoi fan sono quasi tutti di incoraggiamento e ammirazione. Uno di loro scrive in spagnolo: “Te amo reina” (Ti amo regina).

Nelle sue stories invece è ancora visibile lo scatto di stamattina della sua mano senza l’anello con la frase: “Mi piace di più la mia mano senza anello”.

Il mistero quindi si infittisce sebbene la presunta amante di Mauro Icardi Eugenia Suarez abbia rivelato, secondo il sito spagnolo “MDZ”, di non conoscere la coppia: “Non so da dove sia nato tutto questo. Io loro nemmeno li conosco. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro”.