Andrea Delogu si è mostrata emozionata: nei suoi occhi una grande gioia a seguito di una novità pazzesca. Subito è un tripudio di like e commenti.

Gioia e tanta felicità. Negli occhi di Andrea Delogu si leggono forti emozioni a seguito di una novità in arrivo condivisa sui social dalla nota conduttrice televisiva e radiofonica nonché scrittrice, diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo per il suo talento e il suo fascino.

39 anni, la sua verve unica e le sue curve bollenti hanno conquistato gli italiani anno dopo anno, aggiudicandosi così una grande notorietà sugli schermi e sul web. Su Instagram sono 446 mila i follower che la seguono con affetto rimanendo sempre senza fiato a seguito di ogni suoi post pubblicato: il suo feed è una raccolta di scatti dalla sua vita personale e professionale, il cui minimo comune denominatore sono i suoi occhi da cerbiatta e il suo fisico irresistibile.

Tra questi a colpire i fan l’ultima foto apparsa in cui si è mostrata al fianco di una persona speciale nella gioia totale per una novità in arrivo.

Andrea Delogu al fianco di una persona speciale: grande novità

