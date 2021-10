“Amici”, lutto nella scuola: un noto ballerino non ce l’ha fatta

Tragedia in Arabia Saudita: tre ballerini di “Amici” sono morti durante un’escursione, chi sono le tre vittime? Tutti i dettagli

“Amici” è di nuovo in lutto e questa volta per tre ex ballerini che hanno perso la vita durante un’escursione in Arabia Saudita. E’ successo sabato 16 ottobre 2021, quando Nicolas Esposto, Giampiero Giarri ed Antonio Caggianelli sono morti a causa di un incidente stradale a Riyad.

Uno di loro era un ex ballerino della scuola di “Amici” ed il pubblico non ha perso occasione di ricordarlo con messaggi di cordoglio. Stiamo parlando di Antonio Caggianelli.

Tragedia in Arabia Saudita, chi erano i tre ballerini

Nicolas Esposto aveva appena 28 anni, era nato in Francia e cresciuto a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Non solo ballerino, era anche videomaker. Aveva partecipato ad alcune trasmissioni come “C’era una volta Studio Rai Uno”. Uno dei suoi ultimi progetti è stato il Premio Persefone 2021, andato in scena solo qualche settimana fa e trasmesso su Rai 2.

Giampiero Giarri invece aveva 32 anni, nato a Ardea, a Roma. Era un ballerino di danza classica e moderna, ha lavorato a fianco di Veronica e Giuliano Peparini per gli spettacoli internazionali “Ben Hur Live” e a “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”. Ha poi partecipato anche a “Uno mattina” e al “Grande fratello”.

Per finire, Antonio Caggianelli aveva 33 anni ed era nato a Bisceglie. Ballerino e coreografo, la danza era tutta la sua vita. Ha lavorato in talent come “Italia’s Got Talent”, “Let’s Dance” ed “Amici”. Inoltre, è stato uno dei protagonisti de La Notte della Taranta.

Il trio stava facendo un’ escursione in una zona desertica di montagna, quando le auto su cui viaggiavano sono precipitate in una scarpata. I tre ragazzi avrebbero dovuto partecipare ad un’inaugurazione di un teatro.