“Femmina favolosa”, Anna Falchi, il poker da infarto ti fa saltare le coronarie: scegliere è impossibile – FOTO

Anna Falchi, l’ultimo poker di scatti pubblicato tramite Instagram è favoloso: gli utenti si sono trovati in seria difficoltà nella scelta

La conduttrice de “I fatti vostri“, subentrata allo storico presentatore Giancarlo Magalli, non sta facendo certamente rimpiangere il suo predecessore. Del resto, Anna Falchi ha già ricoperto questo tipo di ruolo in precedenti trasmissioni, nonostante il suo debutto si leghi a tutt’altri contesti. La 49enne nata a Tampere ha infatti esordito come modella, partecipando al concorso di “Miss Italia 1989“.

Notata per la sua bellezza dai tratti tipicamente nordici, la Falchi si è anche messa alla prova come attrice, non mancando di sedurre il pubblico grazie alle sue forme da capogiro. A “I fatti vostri”, la sua bellezza sensazionale non può che risaltare ogni giorno di più. A questo proposito, l’ultima compilation della presentatrice ha fatto girare la testa a molti!

Anna Falchi, il poker da infarto ti fa saltare le coronarie: scegliere è impossibile – FOTO

Anna Falchi ha accompagnato la sua ultima compilation di Instagram con la seguente descrizione: “Vari tentativi di pose! 1) ci credo 2) smorfia da sforzo 3) composta 4) vai avanti tu, che a me vien da ridere!“. A giudicare dalle foto, la didascalia della conduttrice calza a pennello con il risultato finale. L’ex modella, che ha indossato un tubino nero estremamente corto, si è lasciata ritrarre in quattro emozionanti pose, che non hanno mancato di scatenare i commenti bollenti dei fan.

Nella prima, l’inquadratura dal basso valorizza ai massimi livelli le gambe marmoree della conduttrice, che sembra fissare altrove. Nel secondo scatto, Anna scocca un bacio in direzione della fotocamera, da vera e propria femme fatale. Nella terza foto, la Falchi abbozza una posa da seduta, che scopre le gambe fino all’inverosimile e ne esalta la sconvolgente bellezza. Nell’ultimo scatto, incapace di mantenere un tono serio, l’ex modella scoppia a ridere e regala ai fan la sua posa più spontanea.

I commenti dei fan sono un susseguirsi di apprezzamenti fin troppo espliciti: “Femmina favolosa“, “Belle gambe“, “Che bonazza“.