Barbara D’Urso, l’amara verità in diretta: “Ho scoperto tutto”

Barbara D’Urso mette alle strette il suo ospite e lui confessa. Quello che racconta non è la verità e tutti lo attaccano

Il pomeriggio di Canale 5 firmato, ancora una volta, da Barbara D’Urso, è tornato ad arricchirsi del gossip e dello spettacolo. Così le vicende del “Grande Fratello Vip” tornano ad essere protagoniste dei salotti di Barbarella e come sempre attirano l’attenzione del pubblico.

Durante la puntata di ieri pomeriggio, in collegamento, uno dei grandi e chiacchierati protagonisti di questa edizione, eliminato da poco. Lui e la sua pseudo storia d’amore sono stati messi alle strette dalla conduttrice e alla fine Barbara ha rivelato tutto.

Barbara D’Urso incastra l’ospite: “Ma che stai dicendo”

È stato Amedeo Goria l’ospite al centro del dibattito di ieri pomeriggio nel salotto di Barbara D’Urso. Eliminato solo venerdì, ha parlato del suo rapporto con Vera Miales. Il giornalista è entrato da single nella casa più spiata d’Italia, poi lei ha fatto parlare per una pseudo gravidanza, voci che si sono susseguite a seguito di alcune foto che la mostravano con un pancino sospetto. Infine la sua entrata in casa con l’abito da sposa per dichiarare il suo amore e la sua fedeltà.

Esito di tutto questo? La dichiarazione di Goria, Vera è la sua “semi-fidanzata”. Lui non ha le idee chiare e cerca di mascherare il tutto ma Barbara e le sue ospiti in studio non gli lasciano scampo. È palese che la padrona di casa e le giornaliste in studio non credono a Goria tanto che Barbara fa anche il gesto con la mano per dire “Ma che stai dicendo?”.

Con Goria non sono buone nè Silvana Giacobini e nè tantomeno Rosanna Cancellieri che mettono in dubbio il fatto che Goria ami davvero la Miales. “Io l’amo a modo mio” ha ribadito il giornalista.

Infine Barbara mette i puntini sulle i, prende la parola e smaschera Amedeo Goria in modo fine e garbato. “Amedeo continua a dire che le vuole bene. Se uno mi dice che mi vuole bene, una due… No, o mi ami o non mi ami”.

E infine il colpo finale: la figlia di Goria non è per nulla d’accordo su tutto questo e a quanto pare la donna non le va giù: “Dai a Guenda non piace!” la chiusura della D’Urso.