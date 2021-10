Barbara Pedrotti a fine serata sgancia una buonanotte super sexy. Partono sul web le fantasie più proibite

Giornalista e mille volti di una stessa donna che non si ferma mai. La vediamo nelle vesti di presentatrice, reporter e inviata tv. Parliamo di Barbara Pedrotti che è stata, tra le altre cose, anche la madrina dell’ultimo Giro d’Italia.

Era quello che voleva e oggi Barbara è più che soddisfatta. Ha iniziato come tronista di “Uomini e Donne” e ha realizzato il suo sogno. Il programma di Maria de Filippi le è servito come mezzo per farsi conoscere, tutto il resto lo ha fatto da sola con bravura e determinazione.

Barbara Pedrotti, la buonanotte è bollente: la FOTO

Tornare a casa, sbrigare le ultime cose di lavoro ed un tuffo nel proprio letto. Non c’è cosa più bella dopo giornate e giornate impegnative di lavoro, soprattutto se fuori casa. Questo è il pensiero di Barbara Pedrotti che con i suoi follower di Instagram condivide il ritorno a casa ed il relax sul suo amato letto.

“Ultime cose da sistemare e poi finalmente si spegne tutto e si va a nanna ☺️ Ragazzi, dirò una banalità, ma quant’è bello dormire nel proprio letto quando si è sempre in giro?!? 😍 Uno spettacolo”. Così la giornalista scrive a corredo del suo ultimo scatto decisamente molto sexy.

Stuzzica le fantasie più proibite la Pedrotti distesa sul letto con addosso solo la biancheria intima. In nero e con un po’ di pizzo alza la temperatura della sera sul social dell’immagine e presto sotto al suo post si scatenano i commenti.

Sfoggia le sue gambe bellissime la conduttrice che ancora davanti al pc abbassa leggermente lo sguardo, porta la mano al mento e sorride. Con classe ed eleganza e quel sex appeal che non ha volgarità, fa scaldare gli animi dei suoi fan social.

Lo scatto è così bello che nessuno riesce a dormire. Invidia per quel letto vuoto, molti vorrebbero essere lì ma possono solo sognare purtroppo. Tra i tanti commenti “Ah però” dice tutto in maniera inconfondibile.